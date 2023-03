Stiri pe aceeasi tema

- Liderii Republicii Moldova au respins afirmațiile Rusiei potrivit carora Ucraina planuiește sa atace teritoriul separatist pro-rus al țarii și au facut apel la calm, scrie BBC. Ministerul rus al Apararii a afirmat, fara nicio dovada, ca sabotori ucraineni imbracați in trupe rusești ar ataca din Transnistria,…

- Mihailo Podoliak, consilierul prezidențial ucrainean, respinge acuzațiile Kremlinului, menționand ca țara sa nu va veni cu inițiative fara consultari cu Republica Moldova, Romania și țarile Uniunii Europene, iar soluționarea problemei transnistrene aparține Chișinaului.

- Pe masura ce Rusia continua razboiul contra Ucrainei, temerile ca va pune ochii pe noi ținte in vederea atingerii fanteziilor imperiale ale lui Putin au crescut in Europa, iar ingrijorarea este ca urmatoarea ar putea fi Republica Moldova, scriu jurnaliștii publicației americane The Washington Post.

- Mai multi cetateni rusofili din Republica Moldova sunt banuiti ca fac parte din grupul Wagner. Potrivit informatiilor dezvaluite de premierul Dorin Recean si presedintele Maia Sandu, Rusia planuieste o lovitura de stat in Republica Moldova pentru a captura Aeroportul International din Chisinau si a…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reamintit ca a primit informatii de la serviciul sau de spionaj ca Rusia vrea sa profite de faptul ca Republica Moldova nu este nici membra NATO, nici membra UE si sa inlocuiasca conducerea prooccidentala de la Chișinau, informeaza La Repubblica, citata de…

- Eugen Tomac a declarat duminica, la o televiziune de știri, ca Republica Moldova se confrunta cu o tensiune fara precedent.”Lucrurile sunt intr-o continua evolutie in R Moldova. Tot ce sustinea presedinta Maia Sandu recent intr-o declaratie de presa, prin care spunea ca Rusia pregateste o lovitura de…

- Intr-o serie de interviuri acordate publicației The Economist , președintele ucrainean Volodimir Zelenski și principalii sai comandanți spun ca se așteapta la o noua ofensiva din partea Rusiei la inceputul noului an, dar și ca nu sunt dispuși sa faca compromisuri cu privire la obiectivele lor finale,…