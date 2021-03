Cristian Tudor Popescu și-a exprimat parerea despre protestul spontan, organizat vineri, de angajații Metrorex la metrou. Gazetarul sustine ca aceasta greva a fost precum Mineriada din 1990, atunci cand minerii au lovit in bucuresteni. CTP a amintit ca si inainte de Revolutie angajatii de la metrou se numarau printre cei favorizati din punct de vedere […] The post CTP compara greva de la metrou cu mineriadele din 1990: „Au lovit in bucureșteni” first appeared on Ziarul National .