Stiri pe aceeasi tema

- Campioana ACS Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe a invins-o categoric pe BC Sirius Muresul Targu Mures, cu scorul de 115-62, miercuri, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 20-a a Ligii Nationale de baschet feminin, informeaza Agerpres. Sepsi-SIC a bifat a 19-a sa victorie in tot atatea meciuri jucate…

CSM CSU Oradea a invins-o dramatic pe BC CSU Sibiu, cu scorul de 81-80 (17-24, 18-19, 17-17, 29-20), sambata seara, in Arena ''Antonio Alexe'', intr-un meci din Grupa 1-10 a Ligii Nationale de baschet masculin, etapa a 21-a.

Echipa de handbal feminin Minaur Baia Mare a invins formatia de pe locul 2 in Liga Nationala, Gloria Bistrita, scor 31-30 (19-14), in primul meci din etapa a XVII-a a Ligii Nationale.

Hoya ACS KSE Targu Secuiesc a invins-o pe CS Municipal Targoviste cu scorul de 84-47, marti, pe teren propriu, intr-o partida din etapa a 14-a a Ligii Nationale de baschet feminin, informeaza Agerpres.

Vicecampioana FCC Baschet UAV Arad a urcat provizoriu pe primul loc in clasamentul Ligii Nationale de baschet feminin, dupa ce a invins-o pe CS Universitatea Cluj-Napoca cu scorul de 75-60, sambata, in deplasare, in etapa a 13-a, anunța Agerpres.

Vicecampioana FCC Baschet UAV Arad a invins-o pe CS Municipal Targoviste cu scorul de 94-60 (22-16, 22-21, 31-12, 19-11), miercuri, pe teren propriu, intr-un joc din etapa a 12-a a Ligii Nationale de baschet feminin, informeaza Agerpres.

FC Arges Pitesti a invins-o pe BC CSU Sibiu cu scorul de 83-69 (28-13, 14-23, 24-13, 17-20), luni, pe teren propriu, intr-un meci in etapa a 14-a a Ligii Nationale de baschet masculin, informeaza Agerpres.

CSTBv CSU Olimpia Brasov si CS Rapid Bucuresti au obtinut victorii in deplasare, sambata, in etapa a 12-a a Ligii Nationale de baschet feminin.