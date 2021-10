Stiri pe aceeasi tema

- Gruparea Șomuz Falticeni va deschide seria meciurilor din șaisprezecimile Cupei Romaniei, urmand sa se confrunte marți, 21 septembrie, de la ora 15:00, pe Stadionul „Constantin Jamaischi", cu echipa de prima Liga FC Voluntari.„Așteptam ca fanii echipei noastre sa vina in ...

- Liga a 4-a, CS Zlatna a mai furnizat o surpriza: primul eșec pentru Olimpia Aiud | CIL Blaj, noul lider, dupa ce a invins la Galtiu! In primele meciuri ale rundei a 4-a din Liga a 4-a: *CS Zlatna – Olimpia Aiud 2-0 (2-0) Aurarii au mai furmizat o imensa supriza, dupa ce runda trecuta au incurcat planurile…

- CS Universitatea Alba Iulia a invins net, in derby-ul rundei a 3-a, din Liga a 4-a, cu scorul de 3-0 (1-0), pe Voința Stremț. A fost totodata și o revanșa a gruparii din Cetatea Marii Uniri, pentru pierderea finalei Cupei Romaniei, faza județeana, in urma cu 8 saptamani, in 18 iulie, la Unirea, dupa…

- Liga a 4-a, CSU Alba Iulia – Voința Stremț 3-0 (1-0) | Studenții s-au revanșat pentru finala Cupei, a debutat Minca! CS Universitatea Alba Iulia a invins net in derby-ul rundei a 4-a din Liga a 3-a, 3-0 (1-0), pe „Cetate”, cu Voința Stremț. A fost totodata și o revanșa a gruparii din Cetatea Marii Uniri,…

- Liga a 4-a, etapa a 2-a / Victorii categorice ale oaspetilor in primele meciuri Primele doua meciuri din etapa a 2-a din Liga a 4-a de fotbal a judetului Alba s-au incheiat cu victorii categorice, cu scoruri similare, ale oaspetilor. Iata rezultatele: *CS Zlatna – Viitorul Santimbru 0-4 (0-1) Au marcat:…

- Liga a 4-a, prima etapa / Victorii pe linie ale gazdelor in meciurile de sambata. Momente in memorian Nicusor Marcu Liga a 4-a a debutat, dupa o pauza de un an și 5 luni, cu trei partide contand prntru runda inaugurala. In disputele de sambata s-au consemnat victorii pe linie ale gazdelor. Dar iata…

- A fost stabilit țintarul Ligii a 4-a de fotbal. Programul primei etape Joi dupa amiaza, la Alba Iulia, in cadrul unei ședințe cu reprezentantii echipelor participante la competiție, convocata de Asociația Județeana de Fotbal Alba și desfașurata in tribuna oficiala a stadionului „Cetate”, a fost stabilit…