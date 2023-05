Stiri pe aceeasi tema

- Voleibalistele de la CSM Lugoj incheie sezonul istoric 2022-2023 cu inca o premiera: calificarea in finala Cupei Romaniei. In prima semifinala a turneului Final Four de la Pitești, CSM Lugoj (medaliata cu bronz in Divizia A1) a invins, dupa un meci echilibrat și spectaculos, campioana Romaniei,…

- Campioana Volei Alba Blaj a pierdut cu CSM Lugoj, scor 2-3 (24-26, 20-25, 26-24, 25-15, 11-15), in prima semifinala a Cupei Romaniei, in Final Four-ul de la Pitești. Echipa din „Mica Roma” a ratat astfel realizarea eventului național, obiectivul finalului de sezon, dupa caștigarea celui de-al 7-lea…

- Volei Alba Blaj – CSM Lugoj 2-3, in semifinalele Cupei Romaniei! Echipa din „Mica Roma” a ratat eventul! Campioana Romaniei Volei Alba Blaj a pierdut cu CSM Lugoj, scor 2-3 (24-26, 20-25, 26-24, 25-15, 11-15), in prima semifinala a Cupei Romaniei, in Final Four-ul de la Pitești. Echipa din „Mica Roma”…

- Cele mai bune echipe de volei feminin ale acestei ediții iși dau intalnire in Pitești Arena pe 13 și 14 mai pentru Final Four-ul Cupei Romaniei. Volei Alba Blaj, CSM Targoviște, CSM Lugoj și Dinamo București iși vor disputa ultimul trofeu al sezonului. Fetele promit cel mai bun volei, iar fanii prezenți…

- Ultima strigare pentru campioana Romaniei, care vrea eventul! Volei Blaj, semifinala cu CS Lugoj in Cupa Romaniei Volei Alba Blaj, vechea și noua campioana a Romaniei la volei feminin, va intalni pe CSM Lugoj in prima semifinala a Cupei Romaniei, in Final Four-ul de la Pitești. Partida se va disputa…

- La sediul Federatiei Romane de Volei a avut loc tragerea la sorti a semifinalelor Cupei Romaniei la volei feminin. Turneul Final 4 va avea loc la Pitești, in zilele de 13 și 14 mai. Partidele rezultate in urma tragerii la sorți au fost: Volei Alba Blaj- CSM Lugoj și Dinamo – CSM Targoviște. Cel mai…

- CSM Targoviște și CSM Lugoj sunt ultimele doua calificate in turneul Final Four al Cupei Romaniei la volei feminin, competiție care va avea loc la Pitești, in zilele de 13 și 14 mai. Potrivit doarvolei.ro, la Targoviște, formația gazda, invingatoare in tur cu 3-1, s-a trezit condusa cu 2-0 la seturi…

- La inceputul saptamanii s-a stabilit ordinea meciurilor intre cele patru echipe din Final Four-ul Cupei Romaniei la handbal feminin. Meciurile din semifinale, HC Dunarea Braila – CSM București și HC Gloria Bistrița 2018 – CSM Targu Jiu se vor juca pe 20 mai, iar pe 21 mai vor avea loc cele doua finale.…