- CS Dinamo Bucuresti si CSM Targoviste au obtinut victorii in deplasare, miercuri, in etapa a 12-a a Diviziei A1 la volei feminin. Dinamo a castigat derby-ul cu CS Rapid, in Giulesti, cu 3-0 (25-17, 25-15, 25-16), condusa de Nneka Onyejekwe (16 puncte), Natalia Aparecida Martins Silva (13)…

- Fetele de la CSU Belor Galați au ratat de puțin accederea in Final Four-ul Cupei Romaniei, 2-3 cu CSM Targoviște, dar au compensat cu un set de poze speciale realizare de fotoreporterul Sorin Pana.Sportivele clubului galațean au facut un shooting pentru calendarul care a aparut pentru sponsorul clubului,…

- Echipa Volei Alba Blaj se afla pe primul loc, cu 28 de puncte, la finalul turului sezonului regulat in Divizia A1. Ultimul meci din campionatul 2019 a fost cel de sambata, caștigat cu 3-0 in fața CSM Lugoj. In clasament urmeaza Dinamo (27 puncte), Știința Bacau (24 puncte) și CSM Targoviște (22 puncte).…

- Echipa de volei feminin CSM Târgoviste a pierdut marti, pe teren propriu, meciul cu formatia ungara Fatum Nyiregyhaza, cu scorul de 2-3, în mansa tur din faza 16-imilor Cupei CEV, potrivit News.ro.Scorul pe seturi a fost 22-25, 17-25, 29-27, 26-24, 10-15, dupa 137 minute de joc.Partida…

- UTA Arad a invins-o pe Concordia Chiajna, marți, pe Stadionul "Motorul", scor 1-0, intr-o restanța din etapa cu numarul 11 a Ligii 2.Partida de la Arad a fost decisa de un penalty transformat de Romario Moise, in minutul7. Citește și: Dan Nistor, cel mai bun fotbalist al echipei, ar…

- Pe 23 noiembrie 1986, Dudu Georgescu disputa ultimul meci in Divizia A, Flacara Moreni - Dinamo 1-3. Cu acel prilej, a marcat și ultimul din cele 252 de goluri cu care inca deține recordul de reușite in prima liga autohtona! Dudu, pe atunci la Flacara, a inscris din penalty in minutul 86, cand foștii…

- CS Stiinta Bacau a invins-o pe CSM Lugoj cu scorul de 3-0 (25-16, 25-14, 25-13), sambata, in deplasare, in etapa a 7-a a Diviziei A1 la volei feminin. Nou-promovata CS Medgidia a reusit prima sa victorie, 3-0 (25-17, 25-18, 25-18) cu CS "U" NTT Data Cluj. FC Arges a trecut de CS Rapid Bucuresti cu 3-2…

- CSM Volei Alba Blaj a invins-o pe CS Rapid Bucuresti cu 3-0 (25-14, 25-15, 25-15), sambata, in deplasare, in mai putin de o ora, in etapa a sasea a Diviziei A1 la volei feminin. CSU Belor Galati a intrecut-o in deplasare pe CSO Voluntari 2005 cu 3-0 (25-20, 25-16, 25-20). In cel mai important meci al…