- CSM Unirea Alba Iulia, cantonament in Antalya | Portarul Laurențiu Bucur, prima achiziție a “alb-negrilor” CSM Unirea Alba Iulia va efectua un cantonament in Antalya, in perioada 6-17 februarie, iar portarul Laurențiu Bucur (CS Mioveni) este prima achiziție a “alb-negrilor” Divizionara terța CSM Unirea…

- FC Voluntari se va reuni pe 4 ianuarie, cu doua zile mai tarziu decat data inițiala. Trupa lui Ilie Poenaru va merge in pregatire in Antalya. Echipele de prim eșalon se aduna pentru reluarea pregatirilor. Este și cazul ilfovenilor de la FC Voluntari care se aduna pe 4 ianuarie deși, intr-o prima faza,…

- CSM Unirea Alba Iulia a pierdut, astazi, pe „Cetate”, disputa impotriva liderului Seriei a IX-a, Gloria Bistrița, la ultima reprezentație a anului in fața fanilor, scor 0-1 (0-1), impuținandu-se șansele „alb-negrilor” de a accede in play-off. Este primul eșec pe teren propriu pentru antrenorul Alexandru…

- Venita dupa doua succese consecutive, CSM Unirea Alba Iulia a pierdut in deplasare cu ACS Targu Mureș, cu o concentrare a evenimentelor in finalul primei reprize. Dupa 3 ocazii mari ratate de vizitatori, Roșu și Istrate – in doua randuri (inclusiv o lovitura libera ce a șters bara dreapta), gazdele…

- Fotbalistul oltean reprezinta practic prima achiziție a “alb-negrilor” sub comanda lui Alexandru Pelici, antrenor cu care a colaborat pe prima scena la CS Mioveni, timp de 6 luni, in 2022, in returul respectivei stagiuni. Liber de contract din vara, Raicea s-a alaturat efectivului albaiulian in aceste…

- Primarul Muncipiului Alba, Gabriel Pleșa, pare a fi mai mult decat mulțumit de aducerea antrenorului Alexandru Pelici la CSM Unirea Alba Iulia și despre planurile acestuia pe termen scurt, mediu și lung, sperand ca acesta sa poata remonta in cel mai scurt jucatorii formației care sunt cu moralul la…

- Alexandru Pelici este, incepand de astazi, noul antrenor principal al divizionarei terțe CSM Unirea Alba Iulia, acesta semnand azi un contract cu gruparea din Cetatea Marii Uniri valabil pana in vara anului 2025, ințelegere ce se va prelungi automat in cazul realizarii obiectivelor de performanța, repectiv…

- Alexandru Pelici va semna maine contractul cu divizionara terța CSM Unirea Alba Iulia și va incepe efectiv activitatea la formația din Cetatea Marii Uniri in jurul datei de 1 noiembrie 2023, adica peste doua saptamani. Mutarea este una extrem de importanta in privința bancii tehnice a “alb-negrilor”,…