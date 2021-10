CSM Suceava, la a patrulea succes

Stiri pe aceeasi tema

- Etapa a XIII-a a Diviziei Naționale se dorește a fi una fara ghinion pentru rugbiștii de la CSM Suceava. Elevii antrenorului Marcel Crețuleac au ocazia sa-și ia revanșa in aceasta runda in fața celor de la CSUAV Arad care in tur au trecut de bucovineni cu 19-15. Gazdele au un moral foarte bun dupa ce…

- In etapa a XII-a a Diviziei Naționale de rugby, CSM Suceava a reușit o victorie frumoasa pe terenul echipei RC Gura Humorului. Elevii antrenorului Marcel Crețuleac au surprins prin toata lumea prin daruire, dar un element esențial a fost ziua buna de picior a transformerului Sabin Crețu. Jucator esențial…

- In cadrul etapei a XII-a a Diviziei Naționale de rugby s-a disputat a doua runda a derbiului sucevean, de data aceasta RC Gura Humorului fiind gazda partidei cu CSM Bucovina Suceava. La fel ca și in tur, sucevenii au avut caștig de cauza invingand cu 16-10. Partida a fost extrem de disputata, dar plusul…

- Runda a VI-a a seriei I a Ligii a III-a de fotbal a programat la finele saptamanii trecute al doilea derbi al județului Suceava. De aceasta data, fața in fața pe Stadionul Municipal din Radauți s-au aflat echipa gazda, CSM Bucovina și Foresta Suceava. Nici bine nu s-au așezat in ghete jucatorii echipei…

- Etapa a XII-a a Diviziei Naționale de rugby programeaza duminica, 3 octombrie de la ora 11.00, derbiul bucovinean intre RC Gura Humorului și CSM Suceava. Gazdele sunt favorite pentru ca au deja doua partide disputate in retur, in comparație cu sucevenii care au jucat doar un meci de pregatire cu Poli…

- RC Gura Humorului a evoluat in etapa a XI-a a Diviziei Naționale de rugby pe terenul gruparii RC Grivița București. Elevii antrenorului Andrei Varvaroi au cedat in fața mai experimentaților jucatori bucureșteni cu scorul de 7-36 (0-22),. Pentru humoreni au marcat Lucian Zup, un eseu, și Ciprian Nichitean,…

- In prima etapa a returului Diviziei Naționale de rugby s-au disputat doar trei partide, meciul Grivița București – CSM Bucovina Suceava fiind amanat pentru luna noiembrie din cauza dificultaților financiare ale clubului bucovinean. In cel mai interesant joc al rundei, RC Gura Humorului a primit vizita…