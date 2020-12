CSM Suceava are doi jucători la lotul național Under 18 Pandemia de coronavirus a dat peste cap competițiile sportive din țara noastra in acest an. Voleiul a avut, de asemenea, de suferit, in condițiile in care competițiile de juniori au fost anulate, iar la nivelul Diviziei A2, formația CSM Suceava a disputat un singur meci oficial in acest sezon, este ... Citeste articolul mai departe pe monitorulsv.ro…

Sursa articol si foto: monitorulsv.ro

