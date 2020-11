Stiri pe aceeasi tema

- Un batran din Ramnicelu și-a recuperat zilele trecute banii pe care nu credea ca ii va mai vedea vreodata in buzunar dupa ce la jumatatea lunii trecute a fost abordat pe strada de un individ care i-a cerut sa-i schimbe doua bancnote. In urma activitaților desfașurate de polițiști din cadrul Poliției…

- Infrangere in Crang, victorie in deplasare! Este scenariul atipic pe care Gloria il urmeaza de cateva etape, plus intalnirea din Cupa Romaniei, de la Insuraței, cu Dacia Braila, și de la care nu s-a abatut nici sambata, in Oltenia. Partida cu CSM Slatina venea dupa un nou eșec pe teren propriu, in restanța…

- Echipa pirotehnica din cadrul Detașamentului de Pompieri Buzau a fost alertata recent cu privire la descoperirea, in urma unor lucrari de construcții, a unui proiectil ramas neexplodat, pe raza municipiului Ramnicu Sarat. In urma deplasarii acestora la locul indicat de apelant au descoperit un proiectil…

- Ora 22.30. PSD adjudeca Primaria Berca, cu 88 la suta. Ora 22.00. Liderul PNL, Cristinel Romanescu, evita sa dea vreo declarație, invocand lipsa oricaror informații din teritoriu. Ora 21.00. Liderii PSD proclama victoria atat la nivelul municipiilor Buzau și Ramnicu Sarat, cat și in aproximativ alte…

- UPDATE In timp ce conducea autoturismul pe DN2E85 din direcția Vrancea catre Buzau, in afara localitații Oreavul, o șoferița de 34 de ani din Ramnicu Sarat nu ar fi pastrat distanta de siguranța și a intrat in coliziune cu autovehiculul care circula inaintea sa și la volanul caruia se afla un barbat…

- Bikers for Humanity au muncit weekendul trecut alaturi de 40 de voluntari pentru copiii din centrele de plasament din Ramnicu Sarat, pentru a le asambla mobilier nou in bucatarii, birouri, scaune, paturi, electrocasnice, chiuvete, baterii și a le pune lenjerii noi. Toate le-au fost donate de cel mai…

- Peste 280 de recipiente care fie conțineau, fie prezentau urme de fosfat de aluminiu, aproximativ 20 de kg au fost ridicate de la punctele de lucru ale unor organizații agricole in urma perchezițiilor desfașurate marți de politistii Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul I.P.J.…

- Localnicii cred ca este cel mai spectaculos drum din județ și l-au botezat „TransMurgești”. Drumul județean 203A are aproximativ 15 kilometri lungime și leaga municipiul Ramnicu Sarat de comuna Murgești. Recent au fost modernizați 7 kilometri care leaga localitațile Batogu, Murgești și Livada, una…