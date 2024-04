Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 1.000 de elevi au trecut joi, 11 aprilie, pragul Muzeului Județean Buzau, spun reprezentanții instituției. Copiii s-au grabit sa ajunga la standurile organizate de liceele din municipiu, dar și in expozițiile Muzeului Județean, pentru ca au putut vizita gratuit colecțiile de arheologie…

- In zilele de 9 și 10 aprilie 2024, in stațiunea Sarata Monteoru din județul Buzau, a avut loc exercițiul interinstituțional de nivel operativ, de antrenament, cu forțe in teren, SAREX 2024 Buzau, planificat la nivelul Jandarmeriei Romane. In cadrul scenariului general, in cele doua zile in care s-a…

- Valeria Manta Taicuțu, un condei reprezentativ al Buzaului, unul dintre scriitorii cu un impact semnificativ asupra literaturii contemporane, a dat culoare Festivalului „Primavara poeților” – organizat de Biblioteca Județeana Buzau -, cu versurile sale din volumul „Pantecul fierbinte al urii”, cel…

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat ca se bucura ca Autostrada Moldovei prinde contur si ca „nu mai vorbim de povesti, vorbim de lucruri palpabile”. Liderul Partidului Social Democrat i-a felicitat pe constructorii care se ocupa de proiectul „Centura Barlad” ca au ajuns de la un grad de 15 la suta al…

- Elevi ai Liceului Tehnologic Meserii și Servicii, impreuna cu alti elevi din scolile de profil din municipiu – respectiv Colegiul Tehnic, Colegiul Agricol „Dr. C. Angelescu” și Colegiul Economic „Regele Mihai I” – au vizitat operatori economici de prestigiu in cadrul vizitei educaționale pe care au…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) avertizeaza ca, in ultima perioada, au fost postate pe mai multe retele de socializare imagini de tip deepfake in care sunt folosite imaginea si vocea guvernatorului Mugur Isarescu. „In ultima perioada, pe mai multe platforme si retele de socializare, au aparut postari…

- Marți, 23 ianuarie, ora 11, in Sala „Nicu Constantinescu” a Primariei municipiului Buzau, se va semna „Contractul de parteneriat” pentru anul trei al Școlii duale „Meritas”. Parțile semnatare sunt: Primaria Municipiului Buzau, reprezentata de primarul Constantin Toma, 14 agenți economici – Voestalpine…

- Atmosfera de sarbatoare la Liceul Tehnologic „Grigore C. Moisil”. Pe de o parte, pentru ca liceul buzoian și-a sarbatorit ziua, iar pe de alta parte pentru ca echipa de elevi sub indrumarea profesorilor ingineri pe domeniul electric Daniela Macadon și Ion Sevastian, inscrisa in competiția naționala…