Stiri pe aceeasi tema

- CSM Lugoj, vicecampioana Cupei Challenge, a obtinut o noua calificare in cadrul competitiei. Voleibalistele de pe Timis au transat rapid calificarea in returul cu Sm’Aesch Pfeffingen. Dupa 3-0 pentru banatence in tur, a fost 2-3 in Elvetia dupa ce oaspetele au condus. 12-25, 18-25, 25-19, 25-14 si 15-5…

- CSM Lugoj continua și in acest an parcursul spectaculos din Cupa Challenge pe care l-a avut in sezonul trecut, cand a ajuns pana in finala competitiei. Deocamdata, s-a calificat in optimile de finala, acolo unde spera sa ajunga, miercuri, și CSO Voluntari și CSM București. Invingatoare in partida tur…

- Echipa de volei feminin CSM Lugoj a fost invinsa marti, in deplasare, de formatia elvetiana Aesch Pfeffingen, scor 3-2, in mansa retur tur din faza 16-ilor Challenge Cup, dar s-a calificat in optimile competitiei gratie victoriei din tur.Scorul pe seturi a fost 12-25, 18-25, 25-19, 25-14, 15-5, potrivit…

- Din nou in forma buna in competitiile europene. Finalista ediției trecute a Challenge Cup, CSM Lugoj, a invins intr-o ora, cu scorul de 3-0 (25-11, 25-12, 25-20) pe formația Sm’ AESCH Pfeffingen, din Elveția. A fost un meci fara istoric, in care Yelizaveta Ruban, autoare a 15 puncte, a fost cea mai…

- Echipele romane CSM București și CSM Lugoj s-au impus clar, 3-0 și 3-1 in fața lui Fatum Nyregyhaza, respectiv Sm’ AESCH Pfeffingen in "16"-imile celei de-a treia intreceri continentale CSM București a invins-o pe teren propriu, la Centrul Sportiv Apollo din Capitala, pe Fatum Nyregyhaza cu 3-1 (25-20,…

- Echipa de volei feminin CSM Lugoj a invins miercuri, pe teren propriu, formatia elvetiana Aesch Pfeffingen, scor 3-0, in mansa tur din faza 16-ilor Challenge Cup.Scorul pe seturi a fost 25-12, 25-11, 25-20, conform news.ro. Meciul retur va avea loc in Elvetia, in 14 noiembrie, iar castigatoarea…

- Echipa feminina de volei CSM Lugoj a obținut miercuri calificarea in șaisprezecimile de finala ale Cupei Challenge, dupa ce a caștigat și manșa a doua a partidei cu echipa macedoneana Rabotnicki Skopje. Cu ambele partide disputate la Lugoj, finalista Challenge Cup din sezonul trecut al competiției a…

- Primul meci oficial pe care voleibalistele de la CSM Lugoj il vor susține in sezonul competițional 2023-2024 este finala Supercupei Romaniei. Partida dintre campioana Romaniei, Volei Alba Blaj, și deținatoarea Cupei Romaniei, CSM Lugoj, va avea loc sambata, 30 septembrie, de la ora 19, in…