- CSM Lugoj nu are parte doar de cel mai bun sezon pe plan continental, ci și pe plan intern, pana acum cel puțin. Voleibalistele de pe Timiș au invins ieri, in deplasare, puternica CS Rapid București, scor 3-1, și au facut schimb de locuri cu aceasta in clasament. Elevele lui Ugljesa Segrt au incheiat…

- Aventura europeana pentru voleibalistele de la CSM Targoviște continua in CEV Cup, dupa eliminarea din Liga Campionilor. Miercuri dupa-amiaza, de la ora 18.00, pe teren propriu, dambovițencele vor infrunta pe Olympiacos Pireu, in manșa tur a duelului programat in sferturile de finala ale competiției.…

- Sambata seara s-au disputat doua meciuri importante din cadrul campionatelor A1 la volei masculin și feminin. SCMU Craiova, sub comanda lui Dan Pascu, a caștigat cu scorul de 3-0 (28-26, 25-21, 25-20) pe terenul formației Unirea Dej și a ramas pe poziția a 4-a in clasament, cu 38 de puncte. De partea…

- Voleibalistele de la CSM Targoviște au inregistrat, miercuri seara, o noua infrangere in grupele Ligii Campionilor. Pe teren strain, vicecampioana Romaniei a pierdut dramatic, in fața lui Chemik Police, cu scorul de 2-3 (27-29, 20-25, 25-23, 25-13, 4-15). Dupa ce au avut parte de o revenire spectaculoasa…

- CSM Lugoj si-a egalat in aceasta seara cea mai buna performanta din eurocupe. Voleibalistele de pe Timis vor juca iarasi in sferturile de finala ale CEV Challenge Cup, a treia competitie continentala, dupa ce le-au invins fara probleme si in retur pe portughezele de la Kairos Ponta Delgada, scor 3-0,…

- Seara magica pentru echipa de volei feminin CSM Targoviște! Intr-o deplasare de poveste, vicecampioana Romaniei și-a aratat din plin colții și a obținut prima victorie in Liga Campionilor. In disputa cu Maritza Plovdiv, multipla campioana naționala a Bulgariei, ce a contat pentru etapa a 3-a din Grupa…

- Voleibalistele de la CSM Targoviște au parte de un nou duel de „foc” in grupele Ligii Campionilor. Miercuri seara, de la ora 18.00, in deplasare, targoviștencele vor infrunta pe Maritza Plovdiv, multipla campioana a Bulgariei. In disputa cu gruparea din țara vecina, dambovițencele vizeaza sa atinga…