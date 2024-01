Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de volei feminin CSM Lugoj a pierdut miercuri, pe teren propriu, cu formatia turca Nilufer Belediyespor Bursa, scor 1-3, in mansa tur din sferturile de finala ale Challenge Cup. In 2023, CSM Lugoj a jucat finala competitiei, potrivit news.roScorul pe seturi a fost 24-26, 25-22, 25-27, 15-25.Finalista…

- Voleibalistele de la CSM Lugoj vor susține primul joc din 2024 in competițiile europene intercluburi. In sferturile de finala ale Cupei Challenge, CSM Lugoj va intalni formația turca Nilufer Belediyespor Bursa, care in prezent se afla pe locul 8 in Sultanlar Liga (unul dintre cele mai puternice…

- Nationala feminina de polo a Romaniei a fost invinsa sambata, la Eindhoven, de reprezentativa Serbiei, scor 15-4, in al doilea meci din grupa C a Campionatului European.Scorul pe reprize a fost 4-1, 4-1, 4-2, 3-0. In cealalta partida de sambata, in grupa C, Turcia – Cehia, scor 9-10. In…

- Formația feminina de volei CSO Voluntari 2005 s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Challenge, dupa ce a surclasat echipa sarba ZOK Ub cu scorul de 3-0 (25-15, 25-22, 25-22), in returul optimilor de finala. Dupa ce in prima mansa caștigase cu scorul de 3-1, gruparea ilfoveana a avut nevoie…

- O noua victorie europeana pentru voleibalistele de la CSM Lugoj. Prim-divizionara din Lugoj a caștigat, miercuri seara, de Moș Nicolae, și partida retur din optimile de finala ale Cupei Challenge, cu formația TENT Obrenovac. Dupa succesul cu 3-0 din Serbia, CSM Lugoj s-a impus și pe…

- CSM Lugoj a facut un pas important spre calificarea in sferturile de finala ale Cupei Challenge la volei feminin, dupa ce a invins in deplasare echipa sarba Tent Obrenovac, cu scorul de 3-0 (29-27, 25-17, 26-24), in prima mansa a optimilor de finala. Finalista in ediția trecuta a competitiei, CSM Lugoj…

- Echipa de volei feminin CSM Targoviște a inceput cu dreptul duelul cu CSM Coroana Brașov, programat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. In disputa cu ardelencele, vicecampioana Romaniei s-a impus greu, cu 3-2 (21-25, 25-27, 31-29, 25-15, 15-11), dupa ce a avut parte de o revenire de senzație.…

- Voleibalistele de la CSM Lugoj au aflat cu cine vor juca in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. In aceasta faza a competiției, CSM Lugoj va intalni formația Dinamo București, care a invins in runda inaugurala a Cupei Romaniei pe FC Argeș, cu 3-1 și 3-2. Meciurile pentru calificarea…