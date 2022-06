Stiri pe aceeasi tema

- CSM Lugoj a caștigat faza județeana a Cupei Romaniei la fotbal. In finala disputata pe teren neutru, la Șag, CSM Lugoj a invins clar, cu 4-1 (2-0) pe CS Universitatea de Vest din Timișoara, deținatoarea trofeului. Golurile formației lugojene au fost marcate de Victor Garlea (din penalty)…

- Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) a demarat proiectul Infrastructurii de calcul și stocare a Centrului de Cercetare in Informatica al Universitații de Vest din Timișoara pentru oferirea de servicii de tip Cloud și servicii de calcul de inalta performanța – infrastructura realizata in cadrul…

- Finala fazei județene a Cupei Romaniei la fotbal se va disputa azi, de la ora 17.00, pe stadionul ”Areni” din Suceava, protagoniste fiind Viitorul Liteni și Bucovina Darmmanești. Bucovina Darmanești, componenta a seriei I a Ligii a V-a, a fost surpriza ediției dupa ce trecut de echipe mult mai bine…

Astazi s-au disputat semifinalele Cupei Romaniei, faza județeana. Favoritele au respectat calculele hartiei și s-au calificat in finala de sambata viitoare (ora 18:00). Supporter 2.0 – Unirea...

- Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) ocupa pozitia cinci la nivel national, in clasamentul general (din douasprezece universitati prezente) și 786 la nivel mondial (dintr-un total de 1032 de universitati ierarhizate, din 85 de tari), conform datelor Rankingului internațional RUR2022, recent publicate.…

- CFR Timisoara a pierdut azi finala mare a Ligii Elitelor Under 19 la fotbal in sala. Daca seniorii au cedat in finala mica a Ligii I cu Odorheiu Secuiesc, tinerii feroviari au fost invinsi de juniorii trupei din Harghita cu 2-1 in sala „Rapid”. In semifinalele turneului din Giulesti, „leoparzii” au…

Unirea Tritenii de Jos s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, faza județeana, dupa ce s-a impus ieri, scor 3-1, pe terenul celor de la Progresul Boian. Din nou, oamenii cu...

- Echipa SCM Timisoara a castigat Cupa Romaniei 2021 la rugby, dupa ce a invins in finala, cu scorul de 22-15 (13-3), pe CSM Stiinta Baia Mare, intr-o partida disputata pe stadionul „Arcul de Triumf” din Bucuresti. Pentru formatia banateana, este cea de-a cincea Cupa a Romaniei castigata, dupa cele din…