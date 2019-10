Stiri pe aceeasi tema

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat, marti, eliberarea din functia de procuror a Laurei Codruta Kovesi, dupa numirea in functia de procuror-sef la Parchetul European. Totodata, CSM a aprobat cererea ei privind rezervarea postului de la DIICOT Sibiu unde este…

- Magistratul Cristian Daniel Iftinchi, delegat la Biroul Teritorial Tulcea al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, este pe cale sa paraseasca aceasta structura.Motivul: Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a refuzat sa ii prelungeasca…

- Fostul șef al DIICOT Felix Banila se va intoarce pe o funcție de execuție la Parchetul de pe langa Tribunalul Bacau, unitate de unde provine, in urma demisiei din funcția de procuror-șef al Direcției, au decis, joi, membrii Secției pentru procurori a CSM.„Sectia pentru procurori a Consiliului…

- Fostul procuror-sef la DIICOT Felix Banila urmeaza sa isi continue activitatea intr-o functie de executie la Parchetul de pe langa Tribunalul Bacau. "Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat continuarea activitatii procurorului Oliver Felix Banila intr-o functie de executie…

- Sectia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii va analiza propunerea de delegare in functia de procuror la Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism Serviciul teritorial Constanta a procurorului Catalin Cristian Mihailescu, procuror la…

- In ședința de marți 17 septembrie, Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat delegarea in functia de procuror in cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism -Serviciul teritorial Pitesti, a Antoniei Diaconu, procuror la Parchetul…

CSM inițiaza un demers amplu dupa scandalul de la Caracal. Inspecția Judiciara va face anchete la DIICOT și la parchetele judecatoriilor din țara pentru a vedea stadiile in care se afla dosarele de dispariții de persoane.