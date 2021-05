Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoarea Cristina Coarna, de la Judecatoria Braila, a decis, in decembrie 2020, sa il lase in arest la domiciliu pe un barbat acuzat ca a sechestrat si violat timp de opt luni o minora in varsta de 13 ani.

- Judecatoarea Cristina Coarna de la Judecatoria Braila, care a inlocuit masura arestului preventiv cu cea a arestului la domiciliu in cazul unui barbat acuzat de comiterea infractiunii de viol asupra unei minore, a fost suspendata sase luni din functie de Consiliului Superior al Magistraturii. „Cu majoritate,…

- Judecatoarea Cristina Coarna de la Judecatoria Braila, care a inlocuit masura arestului preventiv cu cea a arestului la domiciliu in cazul unui barbat acuzat de comiterea infractiunii de viol asupra unei minore, a fost suspendata sase luni din functie de Consiliului Superior al Magistraturii.…

- Judecatorul Bogdan Mateescu, presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, afirma ca magistratii sunt libera sa aiba opinii, pe care le incurajeaza, insa nu sub forma unor injurii sau a unor afirmatii care depasesc obligatiile profesionale. Precizarile presedintelui CSM vin in contextul in…

- Judecatoarea Cristina Coarna, din cadrul Judecatoriei Braila, care a inlocuit masura arestului preventiv cu cea a arestului la domiciliu in cazul unui barbat acuzat de comiterea infractiunii de viol asupra unei minore, a fost suspendata din functie pe perioada cercetarii disciplinare, potrivit Consiliului…

- Judecatoarea Cristina Coarna, din cadrul Judecatoriei Braila, care a inlocuit masura arestului preventiv cu cea a arestului la domiciliu in cazul unui barbat acuzat de comiterea infractiunii de viol asupra unei minore, a fost suspendata din functie pe perioada cercetarii disciplinare, potrivit Consiliului…

- Judecatoarea Cristina Coarna, din cadrul Judecatoriei Braila, care a inlocuit masura arestului preventiv cu cea a arestului la domiciliu in cazul unui barbat acuzat de comiterea infractiunii de viol asupra unei minore, a fost suspendata din functie pe perioada cercetarii disciplinare, potrivit Consiliului…