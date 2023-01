CSM Constanta: In 2023, triatlonistul Carol Popa si-a propus sa urce pe podium la Europene. Visul sau cel mare - Jocurile Olimpice

Stiri pe aceeasi tema

- Primul meci al anului, prima victorie pentru baschetbalistele de la CSM Constanta in deplasarea de la Targu Secuiesc, o echipa care se impusese in partida tur, din debutul sezonului. Formatia de pe litoral a bifat astfel cea de-a opta victorie din cele 11 partide disputate in actuala stagiune si se…

- Cupa de iarna, intrecere de atletism in sala desfasurata la Bucuresti, le a adus mai multe locuri pe podium, in proba de aruncare a greutatii, micilor sportivi de la Axiopolis Cernavoda, pregatiti de Vicentiu Culea. Astfel, Alexandru George Marica si Aylin Suliman au ocupat locul intai, iar Bogdan Florentin…

- "Cele mai importante evenimente din acest an sunt, fara indoiala, calificarea echipei nationale de rugby la Cupa Mondiala din Franta, practic prezenta intre cele mai bune echipe din lume, si revenirea, dupa multe discutii si demersuri, a Stadionului National de Rugby Arcul de Triumf inapoi la Federatia…

- In 2017, șantierul naval din Mangalia incepe sa mearga din ce in mai prost, așa ca sute de muncitori emigreaza. Electricieni navali cu experiența lucreaza acum intr-un șantier in cel mai nordic oraș din Danemarca, in timp ce familiile lor au ramas in Romania. Acestea sunt o parte din poveștile lor,…

- Cupa Europeana de cadeti Under 18 la judo s a desfasurat in Ungaria, la Gyor, iar pe podium a urcat si un sportiv legitimat la CSM Constanta, David Laurentiu Gliga. Acesta a facut parte din echipa nationala a Romaniei, obtinand medalia de argint la categoria 73 kg, una la care s au luptat pentru un…

- Campionatul National de fond la canotaj, intrecere rezervata categoriilor junior 1, tineret si seniori, le a adus prezente pe podium si reprezentantilor litoralului. De la LPS "Nicolae Rotaruldquo; Constanta, Eduard Moldovan, Constantin Roiu, Jan Bercea si Denis Totolici au cucerit aurul la 4 vasle…

- Romania a fost gazda primei editii a Olimpiadei Internationale de Astronomie si Stiintele Spatiului pentru Juniori (OIASSJ 2022), desfasurata la Campulung Moldovenesc (judetul Suceava), in perioada 31 octombrie – 7 noiembrie 2022. Printre cei care au reușit sa obțina medalii se numara și elevi din Baia…

- Jucatoarea de tenis de masa Bianca Mei-Rosu, de la CSM Constanta, a bifat doua victorii categorice - 3-1 cu Simona Holubova (Cehia) si 3-0 cu Lena Gottschlich (Germania) - in proba de simplu feminin U15 din cadrul WTT Youth Contender Szombathely 2022, Grupa 1, si va juca, in week-end, in fazele superioare…