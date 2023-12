Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 7 decembrie 2023, de la ora 17.00, se vor desfașura ultimele trei meciuri din Grupa A a Cupei Romaniei, la fotbal. Primele doua clasate din ierarhia grupei, FC Petrolul Ploiești (locul 1; echipa din Liga 1) și Corvinul Hunedoara (locul 2; Liga a II-a), joaca, acasa, cu Sepsi Sfantu Gheorghe,…

- Oțelul a deschis scorul in minutul 7 al meciului cu FCSB in urma unei faze controversate # Teles l-a deposedat pe Ovidiu Popescu și a inscris, gazdele au reclamat un presupus fault al portughezului, arbitrii au validat insa reușita. Doar 7 minute a ramas neschimbata tabela in FCSB - Oțelul, penultimul…

- Sambata, 2 decembrie, la Pitesti, FC Argeș a jucat cu CSM Focșani in Conferința B a Ligii Naționale de Baschet Masculin. Piteștenii au caștigat acest meci din etapa a 11-a, scor 80-74 (32-32, la pauza), prelungind astfel la 9 seria victoriilor.

- Echipa masculina de baschet SCMU Craiova s-a impus in partida susținuta vineri seara, in deplasare, scor 86-74, in fața formației CSM Petrolul Ploiești. Meciul a contat pentru etapa a 9-a din Liga Naționala de Baschet și a avut nevoie de prelungiri. Pe sferturi, tabela a indicat astfel: 16-12, 17-16,…

- Valoarea vanzarilor raportate de catre retailerul eMag, in primele 30 de minute de la startul campaniei de "Black Friday", a fost de 180 de milioane de lei, in crestere cu 19% fata de editia din 2022.

- Luni seara, in CFR Cluj - Oțelul Galați 0-0, Yevhen Konoplyanka (34 de ani) a bifat primele minute pe teren dupa o pauza mai lunga de doua luni. La conferința de presa, antrenorul Andrea Mandorlini a comentat situația ucraineanului. Yevhen Konoplyanka a fost unul dintre cele mai rasunatoare transferuri…

- CSM Targu Mureș a invins sambata, 14 octombrie, in deplasare, formația CSM 2007 Focșani, cu scorul de 85-74 (21-21, 20-16, 23-23, 21-14), intr-un meci contand pentru etapa a 3-a a Ligii Naționale de Baschet Masculin Getica 95. Punctele mureșenilor au fost reușite de Martinic 23 (3×3), Lowrance 16 (1×3),…

- FC Argeș Basketball va disputa sambata, 23 septembrie, primul meci din noua ediție a Ligii Naționale. La Pitești Arena va sosi CSM Petrolul Ploiești, jocul contand pentru runda de debut a campionatului urmand sa inceapa la ora 18:00. Fanii iși pot procura bilete online, pe biletesmart.ro/pitesti. De…