- CSM București va juca impotriva danezelor de la Team Esbjerg in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la handbal feminin. Manșa tur se va disputa pe 29 sau 30 aprilie, in Danemarca. Returul se joaca o saptamana mai tarziu, pe 6 sau 7 mai, in sala Polivalenta din București. Team Esbjerg, viecampioana…

- Dinamo joaca in Polivalenta bucureșteana cu celebra formație germana THW Kiel, in manșa tur din play-off-ul pentru „sferturile” de finala ale competiției supreme europene. Dinamo - THW Kiel se va disputa diseara, de la 19:45, liveTEXT pe GSP.ro. ...

- CSM Bucuresti, detinatoarea trofeului, o va intalni pe HC Dunarea Braila in semifinalele Cupei Romaniei la handbal feminin, potrivit tragerii la sorti efectuate marti, la Hotel Caro din Bucuresti.In cealalta semifinala, CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud o va infrunta pe CSM Targu Jiu.Turneul Final 4 al…

- Campioana Romaniei la handbal femini, CS Rapid, o intalnește astazi, de la ora 15:00, pe Krim Ljubljana, in manșa tur din play-off-ul pentru faza „sferturilor” de finala din Liga Campionilor. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmisa pe Digi Sport 4, Prima Sport 2 și Orange Sport 1. ...

- Chelsea – Borussia Dortmund 2-0, in returul optimilor Ligii Campionilor. Dupa ce Borussia Dortmund a caștigat in tur cu scorul de 1-0, englezii au revenit și au intors scorul la general, calificandu-se astfel in sferturile de finala ale competiției europene.

- Dinamo, performanța extraordinara! S-a calificat matematic in play-off-ul pentru sferturile Ligii Campionilor la handbal masculin. Formația alb-roșie a profitat de victoria danezilor de la GOG in fața polonezilor de la Wisla Plock cu scorul de 31-24. In acest moment, Dinamo se afla pe locul 5 din grupa…

- Vicecampioana en-titre la handbal feminin, CSM Bucuresti, a invins duminica, in deplasare, formatia SG Bietigheim, scor 27-24 (15-12), in etapa a XII-a din grupa A a Ligii Campionilor. Cristina Neagu a ajuns la 1.000 goluri marcate in competitie. CSM este lider in grupa si calificata in sferturile…

- CSM Bucuresti si-a consolidat pozitia de lider in Liga Nationala de handbal feminin, dupa ce a invins-o pe CS Dacia Mioveni 2012 cu scorul de 37-26 (18-16), vineri, in deplasare, intr-un meci din etapa a 11-a. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…