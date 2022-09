Stiri pe aceeasi tema

- FC Barcelona si Viktoria Plzen se intalnesc, miercuri, 7 septembrie, de la ora 22:00, intr-un meci din prima etapa a Grupei C din UEFA Champions League, in direct la Digi Sport 3, Prima Sport 3 si Orange Sport 3.

- Inter Milano - Bayern Munchen, meci contand pentru prima etapa a Grupei C din UEFA Champions League, se joaca, miercuri, 7 septembrie, de la ora 22:00, in direct la Digi Sport 1, Prima Sport 2 si Orange Sport 1.

- Celtic Glasgow si Real Madrid se intalnesc, marti, 6 septembrie, de la ora 22:00, intr-un meci din prima etapa a Grupei F din UEFA Champions League, in direct la Digi Sport 2, Prima Sport 2 si Orange Sport 2.

- Dinamo Zagreb - Bodo/Glimt, meci contand pentru mansa a doua din play-off-ul UEFA Champions League, se joaca, miercuri, 24 august, de la ora 22:00, si va fi transmis in direct de Digi Sport 3, Prima Sport 3 si Orange Sport 3.

- PSV Eindhoven si Glasgow Rangers se intalnesc, miercuri, 24 august, de la ora 22:00, intr-un meci contand pentru mansa a doua a play-off-ului UEFA Champions League, transmis in direct de Digi Sport 1, Prima Sport 1 si Orange Sport 1.

- FC Copenhaga - Trabzonspor, meci din prima mansa a play-off-ului Ligii Campionilor, este programat, marti, 16 august, de la ora 22:00, si va fi transmis in direct de Digi Sport 2, Prima Sport 2 si Orange Sport 2.

- Adrian Mutu (43 de ani), tehnicianul celor de la Rapid, a prefațat in cadrul unei conferințe de presa derby-ul pe care alb-vișiniii il vor juca maine impotriva rivalei FCSB. Rapid - FCSB, derby-ul etapei #2 din Liga 1, e programat duminica, de la 21:30, in Giulești, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la…

- Marius Șumudica (51 de ani), antrenorul lui Al-Raen, a vorbit la plecarea in Turcia, unde are loc stagiul de pregatire al echipei sale. Rapid - FCSB se joaca duminica, de la ora 21:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1 Șumudica a prefațat derby-ul…