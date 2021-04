CSM București a ratat dramatic calificarea in careul de ași al Ligii Campionilor la handbal feminin, dupa ce a pierdut cu 19-24 returul cu ȚSKA Moscova, informeaza Gazeta Sporturilor . In tur, „tigroaicele” invinsesera cu 32-27, astfel ca au fost eliminate pentru numarul mai mic de goluri marcate in deplasare. CSM București era in grafic dupa prima repriza. A condus cu 9-6 in minutul 20 și era condusa la doar un gol inainte de odihna, 11-12. Prestația din repriza secunda a fost dezastruoasa. In primele 24 de minute, romancelor marcasera doar de 4 ori! Ultimele 5 minute au fost dramatice! Cristina…