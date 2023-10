Stiri pe aceeasi tema

- Campioana CSM Bucuresti a fost invinsa sambata, pe teren propriu, de formatia franceza Brest Bretagne Handball, scor 30-28 (17-16), in etapa a V-a din grupa A a Ligii Campionilor.Principalele marcatoare ale partidei au fost Neagu 8 goluri, Ostergaard 6, pentru CSM, respectiv Toublanc 7, Maslova 7,…

- CSM București iși continua parcursul din grupa A a Ligii Campionilor, „tigroaicele” primind astazi vizita franțuzoaicelor de la Brest Bretagne. Partida din Sala Polivalenta va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la DigiSport 4. Brest Bretagne e o echipa cu care CSM s-a confruntat frecvent incepand din…

- Formația de handbal feminin Rapid Bucuresti a fost invinsa fara drept de apel de echipa daneza Ikast Handbold, cu scorul de 35-27, duminica, in Sala Polivalenta din Capitala, in Grupa B a Ligii Campionilor. Echipa oaspete a controlat meciul de la un capat la altul, intrand la pauza cu un avantaj concludent,…

- Intr-un meci mult așteptat din Liga Campionilor, CSM București a fost invinsa de Gyor, cu un scor de 23-27. In ciuda așteptarilor mari și a atmosferei incendiare din Sala Polivalenta, „tigroaicele” nu au reușit sa se impuna in meciul cu echipa maghiara.

- Bietigheim și CSM București se infrunta duminica, de la ora 15:00, in runda secunda a grupei A din Liga Campionilor la handbal feminin. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Orange Sport 2, Prima Sport 2 și Digi Sport 3. Bietigheim - CSM București, live de la 15:00 CSM București și-a inceput…

- CS Rapid Bucuresti a invins echipa poloneza MKS Zaglebie Lubin, cu scorul de 26-25 (12-15), sambata seara, in Sala Polivalenta din Capitala, intr-un meci din Grupa B a Ligii Campionilor la handbal feminin.

- CSM București și Rapid vor juca in sala Polivalenta meciurile din aceasta toamna in Liga Campionilor. Cele doua echipe care vor reprezenta Romania in Liga Campionilor, CSM și Rapid, au anunțat Federația Europeana de Handbal ca vor juca in Sala Polivalenta din Capitala partidele din aceasta toamna. Fiecare…

- Echipa feminina de handbal SCMU Craiova a pierdut la zece goluri diferenta duelul amical cu CSM Bucuresti, scor 35-25. Partida s-a desfasurat in Sala Polivalenta din Capitala. Dupa o prima repriza in care oltencele s-au luptat de la egal la egal cu CSM Bucuresti (14-16), Bogdan burcea a schimbat garnitura…