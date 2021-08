Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a declarat miercuri ca in sedinta de guvern a fost dezbatut, in prima lectura, un proiect de act normativ potrivit caruia executantii constructiilor cu finantare publica pot cere primariilor incheierea unui act aditional la…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a declarat miercuri ca in sedinta de guvern a fost dezbatut, in prima lectura, un proiect de ordonanta de urgenta care prevede o finantare suplimentara, in valoare totala de 3 miliarde de lei, de la Ministerul Dezvoltarii, pentru…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a declarat miercuri ca in sedinta de guvern a fost dezbatut, in prima lectura, un proiect de ordonanta de urgenta care prevede o finantare suplimentara, in valoare totala de 3 miliarde de lei, de la Ministerul Dezvoltarii, pentru…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a declarat marti, pentru AGERPRES, ca la nivelul ministerului a fost pregatit un proiect de act normativ, care urmeaza sa fie analizat in cadrul coalitiei de guvernare, cu privire la infiintarea unui Program National de Investitii…

- Executivul lucreaza la un proiect de act normativ care abordeaza reducerea diferentelor economice si incurajeaza investitiile in zonele mai putin dezvoltate ale Romaniei, a afirmat, vineri, Cseke Attila, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei. "Lucram pentru prima data…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și al Administrației, Cseke Attila, a anunțat ca a avut loc prima reuniune a comisiei care lucreaza pentru elaborarea noului Cod al amenajarii teritoriului, urbanismului și construcțiilor. Potrivit unui comunicat al MDLPA, Codul amenajarii teritoriului, urbanismului…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și al Administrației, Cseke Attila, a anunțat ca a avut loc prima reuniune a comisiei care lucreaza pentru elaborarea noului Cod al amenajarii teritoriului, urbanismului și construcțiilor. Potrivit unui comunicat al MDLPA, Codul amenajarii teritoriului,…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a semnat 37 de contracte de finantare, in valoare totala de 196.519.286,17 lei, prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020, coordonat de MDLPA. Dintre acestea, 16 proiecte vizeaza atat modernizarea unor…