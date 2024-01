Stiri pe aceeasi tema

- ”Fondul s-a dovedit a fi colaborativ in cautarea solutiilor structurale de care Argentina are nevoie”, a spus Milei pe reteaua de socializare X. Georgieva a spus mai tarziu ca cei doi au discutat despre ”provocarile semnificative care urmeaza” pentru economia Argentinei si despre actiunile politice…

- Executivul a aprobat, joi, o hotarare de Guvern privind alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2023, pentru finantarea unor cheltuieli din invatamantul preuniversitar. Actul normativ prevede suplimentarea bugetului autoritatilor…

- Ministrul german al finanțelor Christian Lindner va propune o rectificare a bugetului federal pe anul acesta care include suspendarea „franei” de indatorare a statului pentru a ameliora efectele crizei bugetare cauzate de o decizie de saptamana trecuta a Curții Constituționale, relateaza Reuters.

- Guvernul a alocat 13,6 miliarde lei din Fondul de rezerva bugetara pentru domeniile educatie, drepturile de asistenta sociala, pensii, a anuntat, joi, ministrul Finantelor, Marcel Bolos, mentionand ca acest mecanism va fi utilizat pana la sfarsitul anului pentru controlul

- "La sedinta la sedinta de Guvern de saptamana trecuta au fost alocate 1,7 miliarde de lei din Fondul de rezerva pentru bugetul Casei Nationale. Solicitarea noastra a fost de 4,2 miliarde, iar, in conformitate si cu ce a declarat la finalul sedintei purtatorul de cuvant al Executivului, in absenta unei…

- Guvernul nu ar mai vrea sa faca vreo rectificare bugetara in acest an. Potrivit unor surse citate de stiri.tvr.ro , Executivul ar putea renunța la o noua reimpartire a fondurilor, pentru ca, in ultimele saptamani, a distribuit sume mari din fondul de rezerva și a suplimentat creditele bugetare pentru…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, si presedintele UDMR Bihor, senatorul Cseke Attila, au criticat vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Oradea, faptul ca in acest an nu a fost facuta obisnuita rectificare bugetara de vara, iar din aceasta cauza majoritatea autoritatilor locale ar fi blocate…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, si presedintele UDMR Bihor, senatorul Cseke Attila, au criticat vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Oradea, faptul ca in acest an nu a fost facuta obisnuita rectificare bugetara de vara, iar din aceasta cauza majoritatea autoritatilor locale ar fi blocate…