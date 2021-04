Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a declarat joi, la Focsani, ca o parte din normativele in constructii vor fi schimbate in aproximativ doua saptamani, deoarece cele care sunt in vigoare la acest moment prevad reglementari care nu pot fi respectate. "Avem…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a afirmat, joi, la Focșani, ca o parte din normativele in construcții vor fi schimbate in aproximativ doua saptamani, in contextul ...

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cluj, ca pe anumite domenii de expertiza in constructii, cum este cazul securitatii la incendii, s-a format o adevarata casta, iar sistemul va fi schimbat radical.…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Cseke Attila, susține ca este normal ca in cadrul unei coaliții de guvernare sa mai fie discuții in contradictoriu și dezbateri.

- Autoritatile locale din Sfantu Gheorghe doresc sa extinda reteaua de crese si sa construiasca una sau doua astfel de cladiri prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), a declarat joi primarul municipiului, Antal Arpad, informeaza Agerpres. Acesta a mentionat, in cadrul unei conferinte…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei din Romania, Cseke Attila, a semnat astazi contractul de execuție pentru renovarea și extinderea pavilionului administrativ al ISU Mureș. Cladirea va fi recompartimentata și dotata cu mobilier, a precizat Cseke Attila: Este o investiție de…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a declarat vineri, la Sfantu Gheorghe, ca anul acesta va demara un program national de construire de crese, mentionand ca Romania se afla pe ultimul loc in Uniunea Europeana la acest capitol, anunța AGERPRES. "Romania…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a declarat vineri, la Sfantu Gheorghe, ca anul acesta va demara un program national de construire de crese, mentionand ca Romania se afla pe ultimul loc in Uniunea Europeana la acest capitol. "Romania este pe ultimul…