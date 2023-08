CSC Dumbravita trebuia sa debuteze in noul sezon sambata, in deplasare, fie cu Progresul Spartac Bucuresti, fie cu FC Brasov. Cea din urma nu a primit licenta pentru Liga 2 si s-a adresat TAS iar astazi FRF a decis amanarea jocului deoarece hotararea tribunalului, asteptata pe 30 iulie, a fost de asemenea „contramandata” de recuzarea […] Articolul CSC Dumbravita nu incepe Liga 2 in weekend. FRF i-a amanat jocul din cauza prelungirii spetei Brasovului la TAS a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .