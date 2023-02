Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat astazi un plafon de 1,5 miliarde de lei pentru derularea programului „Noua Casa” in anul 2023, in timp ce valorile maxime pentru credit au ramas aceleași ca in 2022: 66.500 euro (pentru locuinte al caror pret este de maximum 70.000 euro, cu avans solicitat de 5%) și, respectiv, 119.000…

- CSC Dumbravita a disputat in aceasta dupa amiaza al doilea test al iernii. Timisenii din Liga 2 s-au impus cu 3-2 in fata divizionarei „C” Gloria Lunca Teuz Cermei. Meciul s-a disputat pe arena „Motorul” din Arad, precum primul al alb-verzilor, cu juniorii UTA-ei. Spre deosebire de primul test, jocul…

- Alb-verzii au disputat azi primul test, in deplasare, pe „Motorul”, cu UTA U19. CSC Dumbravita s-a impus cu 4-1 in jocul care a avut doua reprize a cate 50 de minute. Tehnicianul timisenilor, Cosmin Stan, l-a folosit cu aceasta ocazie si pe aradeanul Alexandrul Capata, care a si inscris si urmeaza sa…

- CSC Dumbravita, cea mai bine clasata timiseana, s-a reunit si ea astazi cu un numar destul de mare de jucatori. 28 de nume au raspuns prezent la arena „Stefan Dobay” sub comanda lui Cosmin Stan. Printre noutatile alb-verzilor pentru sezonul de primavara se numara Adrian Zaluschi, de la Politehnica,…

- CARANSEBEȘ – In urma apariției articolului „Sa lași un oraș fara stadion e o crima”, președintele Asociației Sportive Municipale Fotbal Caransebeș, Alexandru Silvașan, domiciliat in localitatea Dumbravița, județul Timiș, ne-a trimis un drept la replica. La rugamintea expresa a dansului il publicam integral,…

- Alb-verzii au avut un an 2022 excelent. Dupa promovare, CSC Dumbravita a facut o figura frumoasa si in prima parte a Ligii 2, echipa din nordul Timisoarei situandu-se peste Ripensia si Politehnica in clasament. Echipa lui Cosmin Stan spera sa fie si la final pe un loc salvator si are deja creionate…

- CSC Dumbravita a disputat azi ultimul joc oficial din anul 2022. Alb-verzii mai aveau un meci in grupa C din Cupa Romaniei, in Teleorman, cu CSM Alexandria. Fara sanse de calificare in sferturile competitiei, dar cu un premiu in bani in caz de puncte, alb-verzii s-au impus usor, scor 4-0, pe un teren…

- Bistrițeanca Ioana Singeorzan a caștigat Cupa Romaniei de seniori la tenis de masa. A invins o tenismena campioana europeana in finala. Bistrițeanca are din ce in ce mai multe rezultate foarte bune in competițiile interne și externe. A urcat pe primul loc la Cupa Romaniei de la Dumbravița. Sportiva…