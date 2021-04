Peste 708.000 de consumatori au solicitat, in 2020 si in primele trei luni din 2021, amanarea platii ratelor, la care se adauga cei care au cerut acest lucru IFN-urilor, conform datelor publicate, miercuri, de Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB). ‘Criza sanitara ii afecteaza pe consumatori, comercianti si intregul mediu economic, dar are si parti bune, spun reprezentantii celor mai mari institutii financiare din sistemul bancar. In 2020 si 2021, peste 708.000 de consumatori au solicitat bancilor amanarea platii ratelor, la care se adauga cei care au cerut…