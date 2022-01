CSA Steaua a anuntat, vineri, pe pagina oficiala de Facebook, ca a ajuns la un acord de principiu cu Cristian Bustea si Razvan Andronic, fotbalisti care se afla deja in cantonament cu gruparea din Liga a 2-a. Cristian Bustea (27 de ani) este un fotbalist polivalent, care a jucat de a lungul carierei ca fundas dreapta, mijlocas central sau de banda. Acesta si-a incheiat in decembrie 2021 contractul cu UTA Arad, echipa pentru care a inscris de cinci ori in 50 de partide. El a mai evoluat pentru Daco-Getica si Sportul Snagov, avand 140 de meciuri in primele doua ligi ale Romaniei. Razvan Andronic…