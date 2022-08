CS Universitatea Craiova – Hapoel Beer Sheva 1-1. Calificarea în grupele Conference League se decide în retur (Video) CS Universitatea Craiova a remizat, scor 1-1, joi, pe teren propriu, cu echipa israeliana Hapoel Beer Sheva, in prima mansa din play-off-ul Conference League. Andrei Ivan a fost aproape de gol in minutul 24, cand a sutat din unghi insa mingea a lovit bara. Paul Papp a fost eliminat la pauza. Oaspeții au deschis scorul prin golul marcat de Hatuel, in minutul 70. Gruparea olteana e egalat dupa ce Cretu a fost faultat in careu de Elhamed (73), care a primit al doilea cartonas galben. Ivan a transformat lovitura de pedepasa si a stabilit scorul final. Returul va avea loc joia viitoare, de la ora 20.00,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

