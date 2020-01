In primul joc oficial disputat, in acest an, la Sala Sporturilor din Constanta, echipa feminina de baschet CS Phoenix-Știința s-a impus, sambata seara, in fata Olimpiei CSU Brasov, cu scorul de 89-70 (40-35), in etapa a 14-a a Ligii Naționale. In urma acestui succes, baschetbalistele antrenate de Carmin Popa și Ramona Coroama au incheiat sezonul regulat pe locul 4 in Grupa Est, cu 17 puncte. Pentru formatia constanțeana, au punctat ...