Stiri pe aceeasi tema

- Caz grav de cruzime fața de animale. Un șofer a legat un caine de o mașina și l-a tarat pe un drum de pamant din apropierea Vamii Galați rutier. Polițiștii s-au sesizat dupa ce imaginile au ajuns pe internet.

- Polițiștii slovaci au publicat imaginile surprinse de aparatul radar pe o șosea din țara joi, 28 septembrie, fiind și ei uluiți de faptul ca la volanul unei Skoda se vedea un caine, scrie portalul slovac de știri Noviny.Imaginile au fost publicate pe contul de Facebook al Poliției din Trnava: „Polițiștilor…

- Inspectoratul de Politie al Judetului Tulcea a anuntat ca politistii din cadrul Serviciului Rutier Tulcea au fost sesizati, miercuri, cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 22 E 87, in care a fost implicata o autospeciala de politie.“Din primele verificari efectuate de politistii ajunsi…

- Polițiștii din Vișeu de Sus au fost sesizați sambata, de catre un barbat de 26 de ani, prin S.N.U.A.U.112, cu privire la faptul ca a fost agresat fizic de catre un barbat. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca intre apelant și doi tineri de 15 și 24 de ani, a aparut o stare […] Articolul…

- Un caine a fost abandonat pe un camp, in soare și legat cu o sarma de un copac. Bietul animal a fost gasit de Poliția Animalelor Galați intr-o stare proasta, deshidratat, și are nevoie de ingrijiri medicale.

- La data de 11 iulie a.c., in jurul orei 18.00, polițiștii din cadrul Secției de poliție rurala Balțești au fost sesizați prin apel 112 de catre un barbat din comuna Gornet, despre faptul ca un barbat ar fi trecut cu autoturismul peste un caine. Deplasați la fața locului polițiștii au identificat apelantul…

- Polițiștii gorjeni au inceput o ancheta, dupa ce un barbat a fost batut in mașina unei școli de șoferi din Targu Jiu. Un trecator a filmat agresiunea, iar imaginile au devenit publice. „Avand in vedere imaginile aparute in spațiul public, in care se observa un barbat care lovește o persoana aflata pe…