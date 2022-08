Stiri pe aceeasi tema

- Trei barbati au fost arestati preventiv, dupa ce, pe 5 august, au stropit cu benzina patru persoane din Medgidia, printre care si un copil de 10 ani, si le-au dat foc in locuinta acestora, informeaza agenția News.ro , care citeaza informații oferite de IPJ Constanța. Victimele au fost duse in stare…

- Patru persoane, printre care si un copil de 10 ani, au fost ranite, in noaptea de joi spre vineri, intr-un incendiu izbucnit la o baraca din Medgidia. Potrivit Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta, patru persoane au fost ranite in incendiu. Este vorba despre un barbat care a suferit arsuri…

- UPDATE: Patru rachete au lovit centrul orașului Vinnytsia, au distrus o cladire și au ucis cel puțin 20 de oameni, potrivit unui bilanț care se actualizeaza de la ora la ora. Intre morți s-ar afla și trei copii. Alte 90 de persoane au fost ranite. UPDATE: Cel putin 12 persoane au fost ucise joi, intr-un…

