- Incep sa apara dovezi incontestabile ale efectelor negative ale plecarii Regatului Unit din Uniunea Europeana. Potrivit Eurostat, exporturile Londrei catre vechiul continent s-au redus cu 59,5%. In general, schimburile comerciale dintre UE și Regatul Unit s-au prabușit inca din ianuarie 2021, prima…

- Regatul Unit refuza sa acorde statut diplomatic deplin ambasadorului Uniunii Europene la Londra, Joao Vale de Almeida, si echipei acestuia, informeaza joi BBC, preluata de Reuters, potrivit AGERPRES. Potrivit televiziunii citate, Foreign Office - ministerul de externe de la Londra - nu accepta…

- Marea Britanie devine astazi prima țara din lume care demareaza campania de imunizare contra Covid-19 cu vaccinul ieftin și ușor de transportat dezvoltat de AstraZeneca și Universitatea Oxford, potrivit Reuters.Vaccinul a mai fost aprobat și in Argentina, India și El Salvador, dar aceste țari nu au…

- De la 1 ianuarie conditiile de calatorie în Regatul Unit s-au schimbat. Plata cu cardul, serviciile de roaming si controalele vamale sunt câteva dintre aspectele la care cetatenii români care vor efectua vizite în Regatul Unit trebuie sa fie atenti, atrage atentia duminica Ambasada…

- Statele Unite s-au apropiat miercuri de pragul de 4.000 de decese legate de Covid-19 in 24 de ore, un nefast record la final de an, in timp ce lumea intreaga așteapta noul an cu o speranța: ca vaccinurile sa permita eradicarea Covid-19, transmite AFP.Cea mai indoliata țara din lume, Statele Unite afișau…

- Premierul britanic Boris Johnson a dat asigurari miercuri, in ajunul iesirii Regatului Unit de pe piata unica europeana, ca tara sa va ramane "cel mai bun prieten si aliat" al Uniunii Europene si le-a cerut parlamentarilor britanici, care urmeaza sa se pronunte prin vot in cursul dupa-amiezii asupra…

- Daca planuiai sa calatorești in Marea Britanie dupa 1 ianuarie 2021, merita sa ai in vedere ca regulile se vor schimba semnificativ. Pentru anumite categorii de calatori, vizele vor deveni obligatorii, potrivit playtech. In continuare, nu ești obligat sa intri in Regatul Unit doar cu pașaportul. Carțile…

- Situația creata ca urmare masurilor luate la nivel european in vederea limitarii raspandirii infecției cu noua tulpina a virusului SARS-CoV-2, cu consecințe asupra circulației de persoane și marfuri, este in atenția MAE, care este pregatit sa acorde sprijin cetațenilor romani afectați. In contextul…