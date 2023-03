Crucea creştină a fost scoasă din sala de ședințe a CJ Sibiu Sefii Consiliului Judetean Sibiu au decis sa scoata din sala de sedinte a institutiei crucea de lemn montata in urma cu 10 ani la inițiativa preotului Ioan Coșa , care la vremea respectiva era consilier judetean din partea PDL. Conform unor surse oficiale, crucea crestina a fost scoasa din sala de sedinte a CJ la sfarșitul anului 2020 si ar fi fost donata capelei din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie “Dr. Gheorghe Preda” din Sibiu. In urma cu 10 ani, atunci cand a avut initiativa de a monta o cruce de lemn pe peretele salii de sedinta, preotul Ioan Coșa – acum protopop la Protopopiatul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul local PSD, Alberto Caraian, și-a dat demisia dupa ce a intrat de sub duș la ședința online a Consiliului Sectorului 1. Anunțul a fost facut de biroul de presa al PSD. „In urma incidentului regretabil din timpul ședinței de astazi, 24 februarie 2023, a Consiliului Local Sector 1, consilierul…

- Ciuca s-a intalnit cu liderii de filiale liberale la Vila Lac pentru a-i reasigura ca nu se schimba nimic la protocolul rotativei care va fi pus in aplicare din mai. Liberalii s-au reunit la Vila Lac, duminica, de la ora 16.00, avand pe agenda de discutii prioritatile pentru sesiunea parlamentara care…

- Conducerea partidului i-a convocat pe liderii de filiale la Vila Lac pentru a discuta informal despre strategia parlamentara a partidului pentru anula acesta. Conducerea PNL i-a convocat, duminica, in sedinta informala, pe liderii filialelor partidului pentru a discuta pozitia politica si prioritatile…

- Altadata aliați și colegi de partid, astazi dușmani de moarte. Cei care au avut de suferit, insa, de pe urma razboiului politic dintre primarul municipiului Ploiesti, Andrei Volosevici, și președintele Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, sunt ploieștenii, care s-au trezit fara apa calda…

- Ca in fiecare an, de „Boboteaza”, dupa ce au participat la liturghiile oficiate in bisericile orașului, mii de galațeni au venit pe Faleza Dunarii pentru a participa la slujba Aghesmei celei Mari, oficiata de arhiepiscopul Dunarii de Jos, IPS Casian și un sobor de preoți la altarul amenajat langa zidurile…

- Cancelarul Nehammer a luat, din nou, o decizie controversata, impotriva UE și care ii avantajeaza pre ruși. Austria nu este de acord ca energia nucleara sa fie considerata verde. Oficialii de la Viena au atacat in justiție votul din Parlamentul European prin care s-a decis ca energia nucleara poate…

- Consiliul Judetean Constanta a fost convocat in sedinta ordinara, la data de 20 decembrie 2022, ora 12.00, in format fizic, in sala Remus Opreanu.Printre proiecte s a aflat si proiectul de hotarare referitor la numirea unor membri in Consiliul de administratie al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie…

- Oficialii europeni dau speranțe Romaniei ca va intra in Schengen in 2023. Presedintele Consiliului European, Charles Michel si presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen sunt de parere ca o decizie in privinta aderarii Romaniei si Bulgariei la Schengen poate fi luata in cursul anului viitor.…