- Noiembrie – 2022 Luna Alergarii! Crosul Europei – Sanatate și relaxare pentru fiecare Noiembrie – 2022 Luna Alergarii! Crosul Europei – Sanatate și relaxare pentru fiecare EUROPE DIRECT Regiunea Centru, alaturi de structura gazda – Agenția pentru Dezvoltare Regionala CENTRU – invita elevii și cetațenii…

- Agenția pentru Protecția Mediului Mureș anunța publicul interesat asupra depunerii raportului de mediu pentru "Reactualizare Plan Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism", titular Primaria comunei Craiești. "Proiectul de plan și Raportul de mediu pot fi consultate la sediul Agenției pentru…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, s-a intalnit marți, 20 septembrie, la București, cu viceprim-ministrul Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii. "Am discutat despre dezvoltarea transportului in Targu Mureș și in zona periurbana. I-am spus ca, pe langa dezvoltarea…

- Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov au anunțat luni, 19 septembrie, ca incepand de marți, 20 septembrie, se vor relua relua lucrarile pe DN15, intre Targu Mureș și Reghin, la pasajul Dumbravioara. "In perioada 20 – 22 septembrie 2022 constructorul va inchide unul dintre sensurile…

- In perioada 20-22.09.2022 constructorul va inchide unul dintre sensurile de circulație de pe pasaj in vederea montarii panourilor fonoabsorbante. Inchiderea benzii se va face in intervalul orar 9 – 18.Circulației se va desfașura deviat pe vechiul traseul al DN15, prin localitatea Dumbravioara, pe direcția…

- Peste 40.000 de elevi si studenti din Regiunea Centru beneficiaza de conditii mai bune de studiu ca urmare a implementarii, in perioada 2007-2022, a peste 210 proiecte europene, prin care sistemul educational a fost finantat cu mai mult de 300 de milioane de euro, a afirmat directorul general al Agentiei…

- Locuitorii din Sangeorgiu de Mureș sunt inspaimantați de perspectiva nefinalizarii lucrarilor din zona noului magazin Lidl, de la ieșirea spre Reghin, pana luni, cand elevii iși reiau cursurile. Inca de la inceputul verii, pe strada 22 Decembrie 1989 din Targu Mureș in zona numarului 150, au loc lucrari…