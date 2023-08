Stiri pe aceeasi tema

- Simpatia fata de Rusia si ostilitatea fata de Franta, fosta putere coloniala in regiune, merg mana in mana. In Niger a aparut cererea de drapele rusesti, relateaza Reuters. „Am facut zeci din astea”, a declarat un croitor, pentru Reuters, citat de Agerpres. Cos de zor, la masina, benzile de material…

- Dupa lovitura de stat militara de luna trecuta, in Niger a aparut cererea de drapele rusesti. Pucistii care l-au rasturnat de la putere pe presedintele ales Mohamed Bazoum au fost aclamati la manifestatii publice, iar unii dintre demonstranti purtau steagurile Rusiei, transmite Reuters.

- Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat, intr-un inerviu pentru BBC, ca nu crede ca Rusia sau Wagner au fost implicate in lovitura de stat din Niger, dar ca grupul de mercenari condus de Evgheni Prigojin a incercat sa profite de instabilitatea prin care trece țara africana.„Cred ca ceea…

- Mulțimile de credincioși au inundat vineri (4 august) locul de la marea moschee din capitala Nigerului, in speranța ca rugaciunile lor pentru pace vor primi raspuns dupa ce blocul regional al Africii de Vest a declarat ca a conceput un posibil plan de reinstalare prin forța a președintelui destituit…

- Președintele Volodimir Zelenski i-a descris miercuri (28 iunie) pe liderii politici și militari ruși drept bandiți, potrivit Reuters. Zelenski și-a facut remarcile intr-un discurs in parlament de Ziua Constituției Ucrainei, la o zi dupa ce președintele rus Vladimir Putin și-a laudat trupele pentru gestionarea…

- Adjuncta ministrului apararii din Ucraina, Hanna Maliar, a declarat ca „cea mai mare lovitura” din campania militara a Kievului urmeaza sa vina, dar a recunoscut ca operatiunea este dificila deoarece Rusia face tot ce poate pentru a opri ofensiva, informeaza Reuters. „Operatiunea in curs are mai multe…

- Statele Unite aduna in continuare informații cu privire la rapoartele privind loviturile de drone la Moscova, a declarat marți Casa Alba, reiterand ca Washingtonul nu sprijina atacurile in interiorul Rusiei și se concentreaza pe a ajuta Ucraina sa-și reia teritoriul, informeaza Reuters. „Am vazut știrile…

- Autoritațile din Namibia au declarat focar de febra Crimeea-Congo dupa ce un pacient a murit intr-un spital.Namibia a declarat un focar de febra hemoragica Crimeea-Congo (CCHF) dupa ce o persoana a murit din cauza bolii in capitala Windhoek, a anunțat marți guvernul, potrivit Reuters. CITESTE…