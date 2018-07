Stiri pe aceeasi tema

- Campionatul Mondial de Fotbal 2018. ''Cocosii galici'' au intrat pe teren in formula completa, au facut alergari scurte si pase cu mingea in grupuri de cate cinci. In schimb, de la antrenamentul croatilor a lipsit, in primul sfert de ora deschis presei, jucatorul lui Inter Milano, Ivan Perisic.…

- Nationalele de fotbal ale Frantei si Croatiei au efectuat sambata seara ultimul antrenament inainte de finala Cupei Mondiale 2018, care se va disputa duminica, la Moscova, pe stadionul Lujniki. ''Cocosii galici'' au intrat pe teren in formula completa, au facut alergari…

- Dupa ce s-au calificat in finala Campionatului Mondial, unde vor juca impotriva Franței, jucatorii Croației s-au luat de rivalii de la naționala Angliei. Sime Vrsaljko, autorul centrarii magice de la golul egalizator, a trecut la ironii chiar: "Percepția generala a fost ca la acest Mondial a venit o…

- Selectionerul Croatiei, Zlatko Dalic, a declarat inaintea semifinalei Cupei Mondiale de fotbal cu Anglia, programata miercuri la Moscova, ca meciul cu selectionata Albionului se anunta dificil, dar jucatorii...

- RUSIA - CROATIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING TVR, Campionatul Mondial de Fotbal 2018. Rusia și Croația s-au mai intalnit pana acum de trei ori. Doua remize ”albe”, 0-0, in 2006 și in 2007 și un 3-1 pentru croați, intr-un amical disputat in 2015. Rusia – Croația (sambata, ora 21.00, TVR 1, TVR…

