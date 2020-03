Croaţia - Mai multe replici ale cutremurului care a zguduit duminică Zagrebul, resimţite pe parcursul nopţii Seismologul croat Krešimir Kuk a declarat luni dimineata la radioul national ca in noaptea de duminica spre luni in capitala Zagreb si in imprejurimile sale au fost resimtite mai multe replici ale seismelor care au zguduit duminica dimineata Zagrebul, informeaza luni Hina. Un seism cu magnitudinea 5,3 - urmat de doua replici puternice - a lovit duminica dimineata capitala Croatiei. "Au fost replici. Una dintre acestea - cea inregistrata la 3 a.m - a fost moderata, iar un numar considerabil de persoane din centrul orasului si din districtele Kasina si Markusevac, unde a fost epicentrul, au resimtit-o",… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

