- Statele Unite au inceput expulzarea migrantilor, in majoritatea lor haitieni, din tabara improvizata de acestia dupa traversarea fluviului Rio Grande de la granita cu Mexic, primele zboruri de deportare sosind in Haiti duminica, relateaza agentia Reuters, potrivit Agerpres. Tabara de sub podul de…

- Administratia presedintelui american Joe Biden a anuntat sambata ca va accelera ritmul expulzarilor cu avionul a peste 10.000 de migranti, mai ales haitieni, masati de mai multe zile sub un pod in Texas dupa ce au trecut frontiera din Mexic, transmite AFP, informeaza Agerpres. Migrantii au…

- Sculptorul Luigi Varga a murit in dimineata zilei de 14 septembrie.Artistul s-a nascut pe 8 octombrie 1951, la Vinga și a fost absolvent al Institutului de Arte Plastice din Cluj-Napoca.A fost membru al Uniunii Artistilor Plastici din Romania si membru al Uniunii Artistilor Plastici din Ungaria. A debutat…

- Sfârșitul celui mai lung razboi al Americii prin finalizarea retragerii trupelor americane din Afganistan a dominat, cum era de așteptat, prima pagina a publicațiilor de peste ocean, nu puține fiind cazurile în care jurnaliștii americani acuza ”dezastrul moral” lasat în…

- Statele Unite ale Americii au oferit sprijin militar aliaților și jurnaliștilor aflați inca in Kabul. Joe Biden a facut precizari cu privire la criza afgana.,,Lasați-ma sa fiu clar. Orice american care vrea sa vina acasa, il vom aduce acasa", a transmis oficialul, potrivit CBS News .Președintele SUA…

- Incepe circul. Noile dezvaluiri despre premierul Florin Citu din perioada acestuia petrecuta in Statele Unite ale Americii au dinamitat coalitia de guvernamant. Betiile si zilele petrecute in inchisoare, neplata unor datorii, tot mai desele masuri economice luate dupa ureche, par ca au pus capac acestui…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a publicat un mesaj pe Twitter in legatura cu aniversarea Zilei Independenței SUA. „Sincere felicitari tuturor prietenilor si partenerilor nostri strategici americani cu ocazia celei de-a 245-a aniversari a Zilei Independentei. Un 4 Iulie fericit!”, a scris presedintele…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit la ambasada SUA cu ocazia zilei Independenței despre relațiile româno-americane, dar și despre cât de important și puternic a fost mesajul dat de Joe Biden pentru Aliații de pe Flancul Estic. ”Deciziile adoptate la Summitul NATO, la Summitul Uniunea…