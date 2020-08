CRIZA se adâncește: Statul din Golful Persic care a anunțat că nu mai are bani pentru plata salariilor în noiembrie Ministrul de Finante din Kuweit, Barrak Al-Sheetan, a informat Parlamentul ca Trezoreria dispune de lichiditati in valoare de doua miliarde de dinari (6,6 miliarde de dolari), astfel incat nu va putea plati salariile angajatilor din sectorul public in luna noiembrie, transmite Bloomberg, potrivit AGERPRES. Barrak Al-Sheetan a precizat ca guvernul are nevoie de 1,7 miliarde de dinari in fiecare luna, ceea ce inseamna ca lichiditatile de care dispune Trezoreria se vor termina in curand daca pretul petrolului nu isi va reveni si daca Kuweitul nu se va putea imprumuta de pe pietele locale… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

