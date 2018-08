Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat ca situatia romanului rapit in 2015 in Burkina Faso este una complicata. Oficialul de la Bucuresti spune ca rapitorii cer bani, iar legal nu se poate interveni. „In ceea ce priveste situatia din Burkina Faso, noi mentinem in continuare activa…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat la prezentarea bilantului MAE ca se pastreaza legatura cu autoritatile din Burkina Faso, in legatura cu romanul rapit in 2015, sar rapitorii cer bani, iar statul roman nu ii poate oferi. „In ceea ce priveste situatia din Burkina Faso, noi mentinem…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, a oferit detalii, la prezentarea bilanțului MAE, ca instituția pastreaza legatura cu autoritațile din Burkina Faso in cazul romanului rapit in 2015, insa situația este complicata, deoarece rapitorii cer bani, iar statul roman nu ii poate oferi.

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, a declarat, marți, la prezentarea bilanțului MAE, ca instituția pastreaza legatura cu autoritațile din Burkina Faso, in legatura cu romanul rapit in 2015, insa situația este complicata, deoarece rapitorii cer bani, iar statul roman nu ii poate oferi.„In…

- Un inginer roman si alti trei colegi de-ai lui care lucreaza pentru o companie petroliera din Sahara au fost fost rapiti, scrie presa din Libia, transmite News.ro . UPDATE 1: Melescanu: Celula de criza are, in primul rand, rolul sa ne confirme daca romanul este ostatic sau daca a fost eliberat Ministrul…

- O grupare inarmata a rapit sambata patru ingineri - trei libieni si un roman - din perimetrul Sharara, care face parte din campul petrolifer Murzuk, relateaza agentia de presa Xinhua, care citeaza o sursa militara, scrie Agerpres. Ministerul...

- Dupa ce s-a vehiculat ca un compatriot aflat in Libia ar fi fost rapit, aflam, din directia Ministerului condus de catre Teodor Melescanu, ca MAE “are in atentie cazul cetateanului roman”. Si ca ministrul a cerut sa fie activata Celula de criza a MAE, care “a demarat, in regim de urgenta, efectuarea…

- Un inginer roman si alti trei colegi de-ai lui care lucreaza pentru o companie petroliera din Sahara au fost fost rapiti, scrie presa din Libia, transmite News.ro . Surse din campul petrolier din Sharara din Libia au declarat sambata ca patru ingineri, dintre care unul din Romania, au fost rapiti si…