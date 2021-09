Stiri pe aceeasi tema

- Criza provocata de pandemia de Covid-9, dar si cea determinata de inconstienta clasei politice, au dus la imprumuturi in nestire. Astfel ca datoria externa a Romaniei a ajuns la cote alarmante. Trebuie sa le returnam creditorilor cu 6,058 miliarde de euro in plus. Datoria externa pe termen lung a insumat…

- Industria globala de shipping se bucura in prezent de cele mai mari castiguri de dupa 2008, gratie unei combinatii intre o cerere exploziva de bunuri si un lant global de aprovizionare perturbat de Covid-19, care majoreaza preturile la transportul maritim de marfa, informeaza Agerpres citand Bloomberg.…

- Transportatorii maritimi inregistreaza celei mai mari profituri de dupa 2008, in contextul unui boom al creșterilor de bunuri și un lanț de aprovizionare cu prețuri exorbitante din cauza pertubarilor Covid-19. Fie ca este vorba despre uriașele nave portcontainer, de gargouri care transporta mii de tone…

- Gigantul farma Sanofi a anunțat achiziția, cu 3,2 miliarde de dolari, a companiei americane Translate Bio, specializata pe tehnologia ARN mesager, utilizata in special in vaccinurile anti-Covid 19, in care gigantul farmaceutic francez dorește sa-și accelereze dezvoltarea, potrivit Bloomberg. Cele doua…

- Pe ansamblu, vanzarile Apple au crescut cu 36%, comparativ cu trimestrul trei al anului trecut, la 81,41 miliarde de dolari. Apple nu a publicat estimari trimestriale oficiale, pentru a sasea oara consecutiv, si nu a facut acest lucru de la debutul pandemiei de Covid-19. Compania a realizat rezultate…

- Producatorul auto Jaguar spune ca efectele crizei semiconductorilor auto sunt atât de dure, încât livarile din trimestrul al doilea vor fi la jumatate fața de ce se prognozase inițial, scrie Bloomberg. Criza a afectat toți constructorii, a început acum mai bine de șase luni și…

- Cel mai mare fond de pensii din lume a anuntat vineri ca a incheiat anul fiscal cu un randament istoric, in timp ce activele sale au atins cel mai ridicat nivel inregistrat vreodata, transmite Bloomberg. In anul fiscal care s-a incheiat in luna martie 2021, Fondul public de pensii din Japonia…

- O suma record de aproape 350 de miliarde de dolari a fost stransa cu prilejul ofertelor publice initiale demarate in primele sase luni ale acestui an, arata datele colectate de Bloomberg, depasind precedentul record de 282 miliarde de dolari inregistrat in a doua jumatate a anului trecut, ceea ce…