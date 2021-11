Criza Polonia-Belarus: Kremlinul îi laudă pe "specialiștii" bieloruși pentru "responsabilitate" ​Kremlinul a transmis marți îngrijorarea fața de evenimentele de la granița dintre Polonia și Belarus, unde mii de migranți care vor sa patrunda în spațiul UE sunt blocați, laudând &"specialiștii&" fostei republici sovietice, relateaza Reuters. Rusia susține ca aceștia acționeaza cu &"responsabilitate&".



Autoritațile de la Varșovia au tras un semnal de alarma înca de luni când mii de migranți au încercat sa forțeze gardul din sârma ghimpata și sa patrunda pe teritoriul polonez, acuzând escaladarea situației și riscul unei intervenții armate… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul s-a declarat preocupat marti de evenimentele de la granita dintre Belarus si Polonia, unde se aduna migranti in incercarea de a ajunge pe teritoriul Uniunii Europene, si i-a laudat pe specialistii belarusi pentru ceea ce a calificat drept munca lor responsabila, relateaza Reuters. Purtatorul…

- Autoritatile poloneze au acuzat luni Minskul ca incearca sa declanseze o confruntare majora, dupa ce imagini postate pe social media arata sute de migranti care se indreapta spre frontiera dintre Belarus si Polonia, transmite Reuters.

- Autoritatile poloneze au acuzat luni Minskul ca incearca sa declanseze o confruntare majora, dupa ce imagini postate pe social media arata sute de migranti care se indreapta spre frontiera dintre Belarus si Polonia, transmite Reuters. Intr-o inregistrare video distribuita de serviciul de blogging…

- Polonia sustine impunerea unor sanctiuni impotriva companiilor aeriene care transporta in Belarus migranti care spera sa intre in Uniunea Europeana, a anuntat joi ministrul de interne polonez, intr-o scrisoare comuna cu omologul sau german, transmite Reuters. ''Polonia sprijina extinderea…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca Rusia este pregatita sa creasca livrarile de gaze catre Europa daca aceasta o va cere, respingand sugestiile ca Moscova ar limita aceste livrari din motive politice, dar pe de alta parte el a solicitat tarilor europene sa incheie cu Gazprom contracte…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a introdus stare de ugența in unele parti din doua regiuni de la granita cu Belarusul, a anuntat joi purtatorul sau de cuvant, potrivit Reuters. Decizia este fara precedent in Polonia si vine in contextul unei mari cresteri a migratiei. Guvernul i-a cerut oficial…

- Guvernul din Polonia i-a cerut presedintelui sa declare stare de urgenta in unele parti din doua regiuni de la granita cu Belarus, a anuntat marti premierul Mateusz Morawiecki, in contextul inmultirii semnificative a trecerilor ilegale de frontiera, potrivit Reuters.Starea de urgenta va avea o durata…

- Guvernul din Polonia i-a cerut presedintelui sa declare stare de urgenta in unele parti din doua regiuni de la granita cu Belarus, a anuntat marti premierul Mateusz Morawiecki, in contextul inmultirii semnificative a trecerilor ilegale de frontiera, potrivit Reuters. Starea de urgenta va avea o durata…