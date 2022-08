O motiune de cenzura adoptata sambata, 20 august, de parlamentul din Muntenegru a dus la pierderea majoritatii care sprijinea guvernul, deschizand calea unor noi tulburari politice in aceasta țara. Motiunea a strans 50 de voturi, in timp ce restul alesilor din parlament, care are 81 de locuri, au ales sa boicoteze votarea motiunii, cu exceptia unui vot impotriva, potrivit Reuters . „Avem nevoie de alegeri si de un guvern stabil”, a subliniat initiatorul motiunii de cenzura, deputatul Danijel Zivkovic. Votul survine la cateva luni dupa o alta motiune de cenzura care a rasturnat un guvern de coalitie…