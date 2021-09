Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban, președintele PNL, a declarat duminica faptul ca oamenii le reproșeaza politicienilor de la putere, inclusiv lui Klaus Iohannis, ca au declanșat aceasta criza politica, in loc sa se ocupe de guvernare. El spune ca trebuie soluționata criza „in acord cu așteptarile cetațenilor” și a adaugat…

- "Avem trei variante in momentul de fata: sa continuam guvernarea prin refacerea coalitiei, ceea ce presupune ca USR PLUS nu-l mai accepta pe Florin Citu, sa ne mentinem la guvernare cu mila PSD sau sa trecem in opozitie. Nu cred ca trebuie sa va explic de ce preferinta mea este pentru refacerea coalitiei.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca situatia PNL este „destul de critica” si ca singura „forma onorabila” de a asigura o majoritate parlamentara este refacerea actualei coalitii, fiind exclus „vreun blat” cu PSD, noteaza Agerpres."Avem trei…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, declara ca exista o singura soluție politica „onorabila” pentru Romania și PNL, respectiv refacerea coaliției de guvernare. Plenul reunit al Parlamentului convocat de...

- Miniștrii USR PLUS și-au depus demisiile din Guvernul Cițu. Criza politica se adancește. Dan Barna: ”Mergem mai departe” Miniștrii USR PLUS și-au depus, marți dimineața, demisiile din Guvernul Cițu, a anunțat copreședintele Alianței USR PLUS, Dan Barna, intr-o postare pe Facebook. Aceștia au inregistrat…

- Europarlamentarul USR PLUS Dragoș Tudorache, fost ministru de Interne, il acuza pe premierul Florin Cițu ca iși minte colegii din coaliția de guvernare. El susține ca noul program de modernizare Anghel Saligny, anunțat de premier, nu este altceva decat o „mita politica”. „Cateva clarificari…