Stiri pe aceeasi tema

- Un baril de West Texas Intermediate pentru livrare in mai se tranzactioneaza marti dimineata la 1,10 dolari, fata de un pret de inchidere de -37,63 de dolari luni seara la New York, acesta fiind cel mai scazut nivel din momentul in care NYMEX a deschis tranzactiile futures pe petrol in 1983. Negocierea…

- Pretul petrolului WTI, de referinta pe piata americana, cu livrare in luna mai, a scazut luni cu peste 50%, la sub 8 dolari pe baril, cel mai redus nivel atins in peste trei decenii, traderii continuand sa fie ingrijorati de impactul pandemiei de coronavirus asupra cererii, transmite CNBC, potrivit…

- Pretul petrolului se prabușește la cel mai redus nivel din ultimii 18 ani. Țițeiul WTI a coborat sub 20 de dolari pe baril Pretul petrolului Brent, de referinta la bursa din Londra, a scazut luni la cel mai redus nivel din ultimii 18 ani, in timp ce titeiul WTI, de referinta pe piata americana, a coborat…

- Spatiile de depozitare de petrol de la nivel mondial sunt pline in proportie de 75% dupa ce Arabia Saudita a crescut productia, dar si cererea a scazut simtitor pe fondul restrictiilor impuse pentru oprirea pandemiei de COVID-19.Citește și: Strigatul de revolta al unui doctor din Cluj: Degeaba…

- Din cauza pandemiei de coronavirus, care a amplificat temerile ca restrictiile impuse de guverne pentru a tine sub control rabandirea imbolnavirilor vor provoca o recesiune globala, preturile petrolului au scazut luni sub 30 de dolari pe baril, noteaza Reuters. Aceasta scadere ”abrupta” a prețurilor…

- Tudor Ionescu (b1.ro) Pretul petrolului a ajuns, vineri, la cel mai mic nivel din primavara anului 2016 incoace pe fondul epidemiei de coronavirus “COVID-19“, un baril West Texas Intermediate (WTI) fiind cotat la putin peste 45 de dolari, iar un baril Brent in jurul cifrei de 50 de dolari. In acest…

- Pretul petrolului a ajuns, vineri, la cel mai mic nivel din primavara anului 2016 incoace pe fondul epidemiei de coronavirus "COVID-19", un baril West Texas Intermediate (WTI) fiind cotat la putin peste 45 de dolari, iar un baril Brent in jurul cifrei de 50 de dolari, anunta b1.

- Preturile petrolului au scazut luni la cele mai reduse niveluri din ultimele 13 luni, din cauza epidemiei din China care a redus cererea si a provocat asteptari privind noi reduceri ale productiei de catre OPEC si aliatii organizatiei, intre care si Rusia, transmite Reuters, conform news.ro.Cotatia…