Criza mondială de orez pune în pericol securitatea alimentară a țărilor sărace Orezul reprezinta un aliment de baza esențial pentru mai mult de jumatate din populația mondiala, iar omenirea se confrunta cu cea mai semnificativa criza de aprovizionare din ultimele doua decenii. Restrangerea exportului de orez din India are un impact asupra piețelor internaționale de orez, punand in pericol securitatea alimentara a țarilor in curs de dezvoltare, care nu iși pot permite sa cumpere sau care nu au acces la acest aliment. ”Singura lipsa in acest moment ar fi intr-adevar orezul simplu, alb, lung si de calitate slaba al Indiei, pe care il expediaza in multe tari din Africa si Asia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

