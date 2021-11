De ce sa lași o criza sa treaca neexploatata, cand poți caștiga de pe urma ei? Graba migranților care incearca sa intre ilegal in Polonia vine in cel mai oportun moment pentru partidul de guvernamant al țarii. Nimeni nu pune la indoiala faptul ca Varșovia se confrunta cu o urgența legitima, mii de oameni care […] The post Criza migranților de la frontierele Poloniei, ghiuleaua Varșoviei in capul UE first appeared on Ziarul National .